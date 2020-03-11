Финальный турнир Кубка федерации с участием белорусок перенесли на неопределенный срок

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Международная федерация тенниса приняла такое решение из-за коронавируса.


Беларусь сыграет с Австралией и Бельгией за право выйти в полуфинал Кубка федерации

Сегодня, 11 марта, в Венгрии, где должны были пройти матчи финальной стадии, ввели чрезвычайное положение.

Первый финал Кубка федерации в новом формате был запланирован на период с 14 по 19 апреля. В нем должна принять участие сборная Беларуси. Нашим спортсменкам нужно побеждать австралиек и бельгиек для попадания в четверку сильнейших.

О новых возможных датах пока нет информации.
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Тэги: женский теннис Кубок федерации

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