Польша ввела санитарный контроль на границе, Украина закрывает большинство погранпереходов

Соседние с Беларусью страны принимают меры в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В сообщении Пограничной стражи Польши отмечается, что, в частности, на границе с Беларусью контроль осуществляется в отношении всех въезжающих лиц и транспортных средств, в том числе пассажиров поездов. Путешественникам меряют температуру, у них собирают данные о дальнейшем местопребывании. Водители должны указать номер своего транспортного средства и маршрут.

В пунктах санконтроля помимо пограничников находятся врачи, пожарные, полицейские, транспортные инспекторы, таможенники и военные.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Кабинета министров сообщил, что из 219 пунктов пропуска на границах страны с четверга продолжат работу 49, остальные будут «закрыты для пропуска граждан и автотранспорта».

С 25 февраля всем въезжающим в Украину (более 100 тыс. человек в день) на границе измеряется температура. По информации Государственной пограничной службы страны, за этот период проверено более 1,5 млн человек. Повышенная температура выявлена у 34, изолировано 10 граждан, коронавирус выявлен у одного.