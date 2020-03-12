Трамп запретил въезд в США из Европы на 30 дней
Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Британии. Ограничения вступят в силу с 13 марта, заявил американский лидер в телеобращении к согражданам в связи с распространением коронавируса.
Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования. Ограничение не затрагивает торговлю.
Чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим и предприятиям, Трамп отдал распоряжение о предоставлении кредитов под низкий процент компаниям, которые пострадали от вспышки заболевания.
Также глава США дал инструкции Министерству финансов отложить прием налоговых платежей без взимания процентов и пеней у определенных категорий граждан и частных предприятий, затронутых распространением коронавируса. По его словам, налоговые послабления дадут экономике более 200 миллиардов долларов и станут дополнительным стимулом ее роста.
По последним данным, в США зарегистрировали 1237 случаев заражения COVID-19, 37 человек скончались.