Трамп запретил въезд в США из Европы на 30 дней

Президент США Дональд Трамп запретил въезд на территорию страны из всех стран Европы, кроме Британии. Ограничения вступят в силу с 13 марта, заявил американский лидер в телеобращении к согражданам в связи с распространением коронавируса.

Исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования. Ограничение не затрагивает торговлю.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020

Чтобы предоставить дополнительную поддержку американским рабочим и предприятиям, Трамп отдал распоряжение о предоставлении кредитов под низкий процент компаниям, которые пострадали от вспышки заболевания.

Также глава США дал инструкции Министерству финансов отложить прием налоговых платежей без взимания процентов и пеней у определенных категорий граждан и частных предприятий, затронутых распространением коронавируса. По его словам, налоговые послабления дадут экономике более 200 миллиардов долларов и станут дополнительным стимулом ее роста.

По последним данным, в США зарегистрировали 1237 случаев заражения COVID-19, 37 человек скончались.