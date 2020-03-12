Политическая рабочая группа ТКГ приняла решение о создании консультативного совета

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Об этом сообщила спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау на брифинге по итогам заседания, прошедшего 11 марта в Минске.

«Был согласован проект его полномочий и порядка работы. Задачей совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции группы», — заявила Грау.


Участники ТГК договорились согласовать список для обмена удерживаемыми в течение ближайших недель

Она отметила, что в заседании ТКГ приняли участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак.

«Это было важным выражением политической готовности сторон поддержать наши усилия», — сказала дипломат.

Рабочая группа по безопасности обсуждала вопрос определения дополнительных участков разведения сил и средств. «Участники договорились в течение недели представить свои позиции о возможных компромиссах», — заявила спецпредставитель ОБСЕ.

Кроме того, по ее словам, на заседании гуманитарной рабочей группы стороны достигли принципиального согласия об открытии двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.

Грау выразила обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения и значительным ростом числа жертв. «За последние две недели их число достигло девяти, что составляет более трети гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо, поэтому я еще раз настоятельно призываю стороны соблюдать обязательства о приверженности режиму прекращению огня», — заявила она.

Экономическая рабочая группа обсуждала вопрос водоснабжения и обеспечения мобильной связи Vodafone Украина в ОРДО и ОРЛО.

Следующее заседание ТКГ запланировано 25 марта.

Сюжет: Переговоры по Украине
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Тэги: ТКГ ОБСЕ Украина-Россия война на Донбассе Персона: Хайди Грау Андрей Ермак Дмитрий Козак Город: Минск

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