Украина впервые ввела карантин на всей территории

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Решением правительства Дениса Шмыгаля с 12 марта впервые в истории во всей Украине ввели карантин.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина заблаговременно вводит ограничительные меры в связи с распространением в мире коронавируса, чтобы не повторять ошибок других стран, где уже распространился этот вирус, передает NV.ua.

Введены следующие ограничения:

— Трехнедельный карантин в учебных заведениях;

— Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня;

— Ограничение на проведение массовых мероприятий с участием 200 и больше человек, кроме мероприятий государственной необходимости. При этом возможно проведение спортивных мероприятий с разрешения международных организаций и без зрителей.

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Кабмин решил выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб и для пополнения госрезерва. Было принято решение закупить оборудование для проведения температурного скрининга на расстоянии в аэропорту Борисполь.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на границах с 12 марта будут работать только 49 пунктов пропуска из 219, 170 пунктов пропуска будут закрыты.

Также было решено прекратить авиасообщение с Италией. Премьер заявил, что авиакомпании уже реализовывают это решение.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Украина Персона: Денис Шмыгаль

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