В Киеве закрыли все кинотеатры, театры, музеи из-за коронавируса

Украина впервые ввела карантин на всей территории. Местные власти в Киеве приняли ряд дополнительных ограничений, которые будут действовать до конца марта.

Контролировать выполнение ограничительных мер будет полиция, за их нарушение грозит административная или уголовная ответственность. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на брифинге в Киеве.

В Киеве введены следующие ограничения:

— Закрыты детские сады;

— Приостановлена работа театров, кинотеатров, музеев, проведение культурно-массовых мероприятий с участием более 60 человек;

— Приостанавливается работа развлекательных центров и развлекательных зон в ТЦ;

— Не будут допускаться к работе сотрудники предприятий и учреждений с признаками инфекционного заболевания;

— На входе в помещения детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждений Киева, административные помещения, магазины, заведения общественного питания должен быть обеспечен санитарный контроль;

— Высшие и средние учебные заведения должны обеспечить возможность дистанционного обучения, усилить дезинфекционный режим и запретить проведение массовых мероприятий, в том числе в общежитиях;

— Киевские власти призывают глав религиозных учреждений Киева отказаться от проведения массовых богослужений и ввести санитарный контроль на входе.

— Киевские власти также вынесли решение о дезинфекции с применением антисептических средств на всех предприятиях и во всех учреждениях и организациях независимо от форм собственности.