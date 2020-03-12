В Киеве закрыли все кинотеатры, театры, музеи из-за коронавируса
Украина впервые ввела карантин на всей территории. Местные власти в Киеве приняли ряд дополнительных ограничений, которые будут действовать до конца марта.
Контролировать выполнение ограничительных мер будет полиция, за их нарушение грозит административная или уголовная ответственность. Об этом
В Киеве введены следующие ограничения:
— Закрыты детские сады;
— Приостановлена работа театров, кинотеатров, музеев, проведение культурно-массовых мероприятий с участием более 60 человек;
— Приостанавливается работа развлекательных центров и развлекательных зон в ТЦ;
— Не будут допускаться к работе сотрудники предприятий и учреждений с признаками инфекционного заболевания;
— На входе в помещения детских, спортивных, социальных, культурных и специализированных учреждений Киева, административные помещения, магазины, заведения общественного питания должен быть обеспечен санитарный контроль;
— Высшие и средние учебные заведения должны обеспечить возможность дистанционного обучения, усилить дезинфекционный режим и запретить проведение массовых мероприятий, в том числе в общежитиях;
— Киевские власти призывают глав религиозных учреждений Киева отказаться от проведения массовых богослужений и ввести санитарный контроль на входе.
— Киевские власти также вынесли решение о дезинфекции с применением антисептических средств на всех предприятиях и во всех учреждениях и организациях независимо от форм собственности.