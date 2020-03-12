«Белавиа» до середины апреля приостанавливает рейсы в Рим

С 14 марта по 15 апреля авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск — Рим — Минск № В2-885/886, сообщили БелаПАН в пресс-службе авиаперевозчика.

«Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля включительно, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту», — отметили в компании.

Приостановлено также выполнение рейсов Минск — Милан — Минск № В2-881/882 в период с 12 марта по 15 апреля. Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом с 12 марта по 2 апреля включительно, возможен полный возврат стоимости билета или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета, уточнили в авиакомпании.

Министерство иностранных дел Беларуси 10 марта сообщило, что турпоездки в Италию не допускаются в связи с введенными в этой стране дополнительными ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавируса COVID-19.

С 10 марта по 3 апреля в Италии введен карантин на всей территории страны из-за стремительного распространения COVID-19. С 12 марта по всей стране будут закрыты бары, рестораны, почти все магазины. Останутся работать аптеки и супермаркеты.

По последним данным, в Италии подтверждено более 12 000 случаев заражения коронавирусом, 827 заболевших умерли. Страна занимает второе место после Китая по этой статистике.