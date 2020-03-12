Лукашенко подписал указ о поддержке развития электротранспорта

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Президент Беларуси подписал указ о поддержке развития электротранспорта.

Фото pixabay.com

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Как сообщает telegram-канал «Пул Первого», документ устанавливает нулевую ставку НДС при ввозе электромобилей, освобождает владельцев электромобилей от уплаты пошлины на допуск к участию в дорожном движении, а также от платы за парковку в оборудованных местах до 2026 года.

Напомним, что на уровне Евразийского союза готовится к принятию решение об установление до конца 2020 года нулевой таможенной пошлины при ввозе электромобилей.

Указ затрагивает также интересы организаций, занимающихся строительством и обслуживанием зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

В частности, ввоз зарядных станций освобождается от НДС, а земельные участки для строительства зарядных комплексов предоставляются в аренду бесплатно.
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Тэги: электромобили электротранспорт

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