Биткоин обновил 10-месячный минимум, резко обвалившись за час

/ Экономика
Просмотров: 287

За минувшие сутки главная криптовалюта потеряла в цене 22% и торгуется по 6129 долларов за единицу — такого низкого курса не было с мая 2019 года.

Курс биткоина к доллару за год. Источник: tradingview.com

Днем 12 марта произошло резкое падение большинства из нескольких тысяч криптовалют, включая 99 из первой сотни по капитализации (исключение — DAI, у которой +2% за сутки).

Так, ETH (эфириум) потерял за сутки 28,5%, а за последний час — 15%; теперь он торгуется по 141 доллару за единицу, XRP (рипл) стал дешевле на 21% за неделю и на 13% за час — его цена 0,16 доллара.

Наибольше падение из ТОП-20 криптовалют за последний час зафиксировано у BSV — минус 24%, BCH и ETC — по минус 19%. Наибольшее падение за неделю — у LINK и XTZ (по минус 49%).

Традиционно, есть монеты, которые торгуются против общей тенденции: OCC прибавил 986% за последний час, REF — 213%, HGH — 64%, EGR — 63%, но они вне первой тысячи по капитализации.

Сюжет: Криптовалюта
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биткоин криптовалюта

Другие материалы на эту тему:

Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Биткоин установил годовой антирекорд. Почему инвесторы потирают руки?

Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов

Белорусский инвестор: биткоин будет стоить миллион долларов

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Создатели белорусской криптовалюты не считают ее конкурентом рубля

Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?

Блокчейн, криптовалюты, биткоин, токены, ICO… Что это такое?