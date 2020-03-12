Биткоин обновил 10-месячный минимум, резко обвалившись за час

За минувшие сутки главная криптовалюта потеряла в цене 22% и торгуется по 6129 долларов за единицу — такого низкого курса не было с мая 2019 года.

Курс биткоина к доллару за год. Источник: tradingview.com

Днем 12 марта произошло резкое падение большинства из нескольких тысяч криптовалют, включая 99 из первой сотни по капитализации (исключение — DAI, у которой +2% за сутки).

Так, ETH (эфириум) потерял за сутки 28,5%, а за последний час — 15%; теперь он торгуется по 141 доллару за единицу, XRP (рипл) стал дешевле на 21% за неделю и на 13% за час — его цена 0,16 доллара.

Наибольше падение из ТОП-20 криптовалют за последний час зафиксировано у BSV — минус 24%, BCH и ETC — по минус 19%. Наибольшее падение за неделю — у LINK и XTZ (по минус 49%).

Традиционно, есть монеты, которые торгуются против общей тенденции: OCC прибавил 986% за последний час, REF — 213%, HGH — 64%, EGR — 63%, но они вне первой тысячи по капитализации.