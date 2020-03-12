Стали известны подробности указа о стимулировании использования электромобилей

Александр Лукашенко 12 марта подписал указ «О стимулировании использования электромобилей», сообщила пресс-служба президента.

«Указ предусматривает меры, которые призваны стимулировать спрос на электромобили, создание в стране соответствующей зарядной и сервисной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин.

Кроме того, владельцы электротранспорта до 1 января 2026 года освобождаются от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом.

Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению «Белоруснефть» без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов.

При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов.

При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.

Указ «О стимулировании использования электромобилей» от 10 июля 2018 года признается утратившим силу. Текст нового документа пока не опубликован.

В настоящее время в Беларуси насчитывается порядка 350 электромобилей. «У электромобилей очень большой потенциал, в первую очередь, из-за фундаментальной причины, — заявил на пресс-конференции 5 марта заместитель гендиректора производственного объединения «Белоруснефть» Андрей Котик. — И эта причина — доступность, потому что электроэнергия — это доступный ресурс. <...> Мы рассчитываем, что к 2025 году количество электромобилей увеличится до 100 тысяч, в дальнейшем увеличение предполагается до 300 тысяч».