Несмотря на слова премьера, Украина не закрыла пункты пропуска на границе

В связи коронавирусом Украина пока не закрыла ни одного пункта пропуска через свою государственную границу, несмотря на прозвучавшее накануне предупреждение премьер-министра Дениса Шмыгаля о закрытии с 12 марта 170 из 219 пунктов.

«Сейчас в Украине все пункты пропуска через украинскую границу работают в штатном режиме», — сообщила сегодня пресс-служба Кабинета министров.

В то же время «во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, состоявшегося 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска».

«Сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля», — отмечается в релизе. Планируется закрыть «около 70% всех пунктов», окончательный список уточняется.

Новые меры по борьбе с коронавирусом КМУ принял 11 марта. «Мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, в Германии, в развитых экономиках, в странах Азии. Не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост, мы хотим максимально защитить украинцев», — сказал Шмыгаль после заседания кабинета. По его словам, на внешнем периметре и в аэропортах введен особый режим.

10 марта усиленный санитарный контроль на своих границах ввела Польша. Все пункты пропуска работают.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. На днях пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун заявила, что в Беларуси излечен первый пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

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