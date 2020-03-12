Лукашенко наградил орденом бывшего советника Назарбаева

Александр Лукашенко сегодня подписал указа о награждении орденом Почета Таира Мансурова.

В настоящее время новоиспеченный кавалер занимает должность гендиректора ООО «Евразийский центр развития».

Этой награды Мансуров удостоен, сообщает пресс-служба президента, за «заслуги в углублении интеграционных процессов и значительный личный вклад в развитие отношений между Беларусью и государствами-членами Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств».

Напомним, этот казахстанский общественный деятель работал на разных государственных должностях, в том числе являлся советником президента Нурсултана Назарбаева. В 2007-2014 годах был генсеком ЕАЭС.

Отметим, что согласно положению об ордене Почета им награждаются граждане: