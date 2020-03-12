Лукашенко наградил орденом бывшего советника Назарбаева
Александр Лукашенко сегодня подписал указа о награждении орденом Почета Таира Мансурова.
В настоящее время новоиспеченный кавалер занимает должность гендиректора ООО «Евразийский центр развития».
Этой награды Мансуров удостоен, сообщает пресс-служба президента, за «заслуги в углублении интеграционных процессов и значительный личный вклад в развитие отношений между Беларусью и государствами-членами Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств».
Напомним, этот казахстанский общественный деятель работал на разных государственных должностях, в том числе являлся советником президента Нурсултана Назарбаева. В 2007-2014 годах был генсеком ЕАЭС.
Отметим, что согласно положению об ордене Почета им награждаются граждане:
- за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;
- за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;
- за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;
- за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на её изготовление;
- за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;
- за плодотворную государственную и общественную деятельность;
- за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.