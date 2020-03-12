Лукашенко наградил орденом бывшего советника Назарбаева

/ Политика
Просмотров: 34

Александр Лукашенко сегодня подписал указа о награждении орденом Почета Таира Мансурова.

В настоящее время новоиспеченный кавалер занимает должность гендиректора ООО «Евразийский центр развития».

Этой награды Мансуров удостоен, сообщает пресс-служба президента, за «заслуги в углублении интеграционных процессов и значительный личный вклад в развитие отношений между Беларусью и государствами-членами Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств».

Напомним, этот казахстанский общественный деятель работал на разных государственных должностях, в том числе являлся советником президента Нурсултана Назарбаева. В 2007-2014 годах был генсеком ЕАЭС.

Отметим, что согласно положению об ордене Почета им награждаются граждане:

  • за большие достижения в производственной, научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной, общественной и иной деятельности;
  • за высокие производственные показатели в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, связи, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом обслуживании населения, на транспорте и в других областях трудовой деятельности;
  • за значительные успехи в медицинском обслуживании населения, обучении, воспитании детей и подростков, подготовке их к труду;
  • за достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение материальных и трудовых издержек на её изготовление;
  • за внедрение в производство новой техники, технологии, особо ценные изобретения и рационализаторские предложения;
  • за плодотворную государственную и общественную деятельность;
  • за заслуги в развитии экономических, научно-технических, культурных и иных связей между Республикой Беларусь и другими государствами.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Казахстан орден Почета Персона: Александр Лукашенко Таир Мансуров

Другие материалы на эту тему:

Эвакуированные из Китая белорусы находятся в Нур-Султане на карантине

Эвакуированные из Китая белорусы находятся в Нур-Султане на карантине

Решится ли Лукашенко передать в другие руки «хрустальный сосуд»?

Решится ли Лукашенко передать в другие руки «хрустальный сосуд»?

Лукашенко: это непросто — 30 лет проработать первым лицом и уйти

Лукашенко: это непросто — 30 лет проработать первым лицом и уйти

Белорусскому олигарху доверили duty free в Казахстане

Белорусскому олигарху доверили duty free в Казахстане