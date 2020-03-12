Акции на День воли не будет? В Беларуси до 6 апреля ограничено проведение массовых мероприятий

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На специальном совещании в Совете министров 12 марта принято решение ограничить проведение в стране всех культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием до 6 апреля, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Министерство здравоохранения считает, что основная задача на сегодняшний момент — снизить риск завоза вируса из других стран, — отмечается в сообщении. — Разрешение на проведение остальных массовых мероприятий будет выдаваться после оценки наличия условий для их проведения. Основная задача — без риска для собравшихся!»

Кроме того, с 12 марта проводится мониторинг «мест массового сбора граждан» на наличие правильно работающих вентиляционных шахт, антисептиков и соблюдения других санитарных норм.

На вечер 12 марта в Беларуси зафиксирован 21 случай COVID-19. Носители вируса находятся в больницах, их состояние удовлетворительное, троих, у которых последние анализы на коронавирус дали отрицательные результаты, готовят к выписке, сообщил ранее Минздрав.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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