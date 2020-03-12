В Беларуси создаются альтернативные формы самостоятельного проживания людей с инвалидностью

В Беларуси стартует проект по созданию альтернативных интернатной форм самостоятельного проживания людей с инвалидностью, сообщила журналистам председатель Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам Елена Титова перед началом международной конференции о расширении возможностей независимого проживания людей с инвалидностью 12 марта в Минске.

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По ее словам, новый двухлетний проект является продолжением аналогичного предыдущего, который поддерживается Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на развитие сопровождаемого проживания.

Цель нового проекта — создать как минимум три альтернативные формы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, в первую очередь с интеллектуальными расстройствами. Первая — проживание в обычной квартире группой до пяти человек, вторая — проживание в отдельном доме с участком за городом группами до 9-15 человек. Третья форма — обеспечить проживание таких людей в отделениях круглосуточного пребывания при центрах социального обслуживания населения.

«В этих отделениях уже оказывают услугу сопровождаемого проживания, но в основном там находятся пожилые и люди с психическими заболеваниями. Нам бы хотелось организовать проживание там и наших подопечных», — отметила Титова.

По замыслу организации, при этих трех формах людей с интеллектуальными расстройствами обучали бы готовить, убирать, совершать покупки, посещать досуговые мероприятия максимально самостоятельно. В законодательстве в 2013 году была прописана услуга сопровождаемого проживания и норма ее оказания, рассчитанная до 20-30 часов в месяц. Силами ассоциации удалось увеличить ее до 60 часов в месяц, сообщила Титова. «Только одного часа недостаточно», — заявила она.

По словам Титовой, ассоциация уже ведет переговоры по поводу организации трех форм сопровождаемого проживания с государственными учреждениями в Минске, Минской и Витебской областях.

«Они уже предлагают какие-то помещения, свои региональные возможности. Мы понимаем, что эта работа должна поддерживаться государственными структурами для устойчивости. Хотя в Слуцке, например, наша первичная организация хочет сама организовать сопровождаемое проживание и искать финансирование на длительное время», — сказала Титова.

Кроме того, ассоциация планирует создать кризисную комнату для своих подопечных на базе тренировочной квартиры, в которой детей с инвалидностью начали готовить к самостоятельной жизни еще в 2009 году.

«Сейчас эта квартира находится в ведении территориального центра социального обслуживания населения Московского района столицы. И там же мы впервые в Беларуси планируем выделить комнату, в которой может какое-то время находиться человек, оставшийся без попечения близких. Таких людей обычно отправляют в психиатрическую больницу, где они находятся от одного до трех месяцев, пока не решат, что с ними делать. Мы хотим, чтобы социальная служба по месту жительства предоставляла возможность попасть в такую комнату. Ведь территориальный центр как минимум знает этого молодого человека, отделение сопровождаемого проживания занимается его жизнеустройством. В идеале он затем должен вернуться в свою квартиру, но уже с оценкой потребностей и перечнем вопросов, которые нужно закрыть», — пояснила глава ассоциации.

По ее словам, в Беларуси более 14 тыс. людей с инвалидностью находятся в интернатах. Половина из них, уверена Титова, может и должна жить в обществе самостоятельно и при социальном сопровождении. «У них должен быть для этого выбор», — подчеркнула она.

По данным Министерства труда и социальной защиты, услугами сопровождаемого проживания пользуются 3,4 тыс. человек. В основном это пожилые граждане и люди с физической инвалидностью.