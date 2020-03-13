Лукашенко: так называемые наши граждане хотят подорвать Беларусь изнутри

На сегодняшней встрече с министром внутренних дел Юрием Караевым Александр Лукашенко заявил о своей уверенности, что милиция сможет обеспечить в Беларуси порядок.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, передает пресс-служба президента, что недостатков хватает по всех органах власти, в том числе и милиции. Однако «без милиции никуда… без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве».

Лукашенко заявил, что требование о порядке в стране никак не связано с политической кампанией [в этоv году должны пройти президентские выборы], потому что их и раньше проводили спокойно.

Президент считает, что «надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент».