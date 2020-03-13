Назван ключевой вызов устойчивому развитию Беларуси

Ключевой вызов устойчивому развитию Беларуси назван в проекте Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 2035 года.

Документ подготовлен Министерством экономики совместно с Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики.

Как отмечается в стратегии, в последние годы наметились тенденции снижения общего уровня рождаемости в Беларуси.

«В настоящее время численность населения страны составляет 9,5 млн человек. Однако усиливающийся процесс старения населения и ухудшение динамики воспроизводства, высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте, наблюдаемый отток молодежи из страны и ряд других факторов свидетельствуют, что отмеченные демографические проблемы представляют ключевой вызов для устойчивого развития страны», — подчеркивают авторы проекта стратегии.

Второй по значимости вызов для страны экономисты видят в низкой производительности труда.

«Сдерживает развитие избыточная численность работающих на государственных предприятиях, низкая инвестиционная активность предприятий и невысокая отдача от вложенных инвестиционных средств. Сохраняют свою актуальность вопросы высокой энерго- и материалоемкости производства. Как результат — низкая производительность труда», — говорится в проекте стратегии.

Согласно расчетам экономистов, уровень добавленной стоимости на одного занятого по паритету покупательной способности в республике в 1,5-1,8 раза ниже, чем в сопредельных государствах, и в 2,6-3,2 раза ниже, чем в развитых европейских государствах.

«В номинальном выражении по уровню производительности труда Беларусь отстает от стран ЕС более чем в пять раз. Таким образом, низкая производительность труда — второй вызов для устойчивого развития страны», — считают специалисты Министерства экономики.

Третий вызов эксперты видят в экологической ситуации. «Не теряют своей остроты проблемы загрязнения воздушного бассейна крупных городов и водных ресурсов. Не решены задачи по уменьшению объемов образования отходов производства и жизнедеятельности населения и вовлечения их в экономический оборот. Исходя из этого третий вызов для устойчивого развития страны — обеспечение экологически благоприятных условий для жизнедеятельности населения», — подчеркивают авторы проекта стратегии.