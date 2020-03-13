Троих мужчин спасли на Минском море

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Сотрудники ОСВОД спасли трех челове на Заславском водохранилище в ночь с 12 по 13 марта.

«Двухэтажный плавучий дом с баней "Аквилон" на понтоне, пришвартованный у гостиницы "Ривьера", порвав крепления, стал уходить на водные просторы. Дежурные смены спасательных станций "Заславль-1" и "Заславль-2" были подняты по тревоге и на катерах вышли на поиски», — рассказал руководитель МГО ОСВОД Дмитрий Стаселько агентству «Минск-Новости».

Руководство спасательной операцией принял начальник спасательной станции «Заславль-2» Петр Третьяков. Плавучий дом был обнаружен в пяти километрах от берега. В нем находились трое мужчин.
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Тэги: Минское море ОСВОД Персона: Дмитрий Стаселько Петр Третьяков Город: Минск

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