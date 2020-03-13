«Белавиа» отменяет более 70 рейсов в страны Европы и Азии из-за коронавируса

Пассажиры могут произвести возврат авиабилетов и вернуть всю сумму без удержаний, либо изменить дату полета по тому же маршруту без дополнительных сборов.

«Авиакомпания "Белавиа" активно следит за ситуацией, вызванной коронавирусом, а также следует рекомендациям ВОЗ. Безопасность пассажиров в приоритете у авиакомпании», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Белавиа», в частности, приняла решение отменить все полеты: по маршруту Минск — Милан — Минск c 12 марта по 15 апреля, по маршруту Минск — Рим — Минск с 16 марта по 15 апреля.

В Израиль с 13 по 31 марта «Белавиа» отменяет выполнение рейсов по вторникам и четвергам по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям.

Отменены все рейсы в Туркменистан по маршруту Минск — Ашхабад — Минск с 5 марта по 1 апреля.

Помимо этого, «Белавиа» отменила ряд рейсов в Азербайджан, Армению, Бельгию, Британию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Россию, Сербию, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию. Подробности можно узнать на специальной странице авиакомпании.

Как уточняет «Белавиа», в случае, если рейс отменен, пассажир может: произвести возврат авиабилета и вернуть всю сумму без удержаний; изменить дату полета по тому же маршруту до 31 мая 2020 года либо в пределах максимального срока пребывания в пункте назначения по авиабилету без дополнительных сборов в пределах одного класса обслуживания.