Датчики контроля скорости в Минске оставят только на проспекте Независимости

Госавтоинспекция Минска оценит эффективность датчиков в районе пр. Независимости, 99 и примет решение, стоит ли их оставлять и на какое время.

Мобильные датчики убрали с дорог Беларуси 19 декабря 2019 года, но с 16 марта 2020-го их установят на указанном участке.

До 22 марта они будут фиксировать скорость с 7:00 до 22:00 (18 марта — до 23:00). Затем время работы изменится: 23-29 марта с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 (25 апреля — с 15:00), а с 30 марта до 5 апреля — с 22:00 до 02:00 (1 апреля — с 21:00).

Лимит скорости на этом участке — 60 км/ч.