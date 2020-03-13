В Витебской области военнослужащего госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мужчина находится на обследовании после поездки в Италию.

«В учреждение здравоохранения Витебской области помещен для дообследования после поездки в Италию один из военнослужащих. На сегодняшний день его самочувствие нормальное. В части проведены противоэпидемические мероприятия», — говорится в сообщении Минздрава.

В больницах Беларуси сейчас находятся 25 пациентов с COVID-19. Один из них — в состоянии средней степени тяжести. На медицинском контроле находятся более двухсот человек, которые имели контакты с заболевшими коронавирусом.