Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, в течение 48 часов границу Украины закроют для иностранных граждан на две недели.
В Украине — в Черновицкой и Житомирской областях — зарегистрированы три случая заражения коронавирусом COVID-19, один из них — летальный. Предварительно, в Италии скончалась еще одна украинка.
С 12 марта по всей стране введен карантин на три недели, предусматривающий закрытие детских садов, школ и университетов, а также отмену развлекательных массовых мероприятий.