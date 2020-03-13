Украина полностью закрывает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В эфире телеканала News One политик уточнил, что речь идет о полном закрытии пассажирского авиасообщения. При этом часть наземных пунктов пропуска будет работать, чтобы «наши граждане имели возможность вернуться на территорию нашего государства».

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, в течение 48 часов границу Украины закроют для иностранных граждан на две недели.

В Украине — в Черновицкой и Житомирской областях — зарегистрированы три случая заражения коронавирусом COVID-19, один из них — летальный. Предварительно, в Италии скончалась еще одна украинка.

С 12 марта по всей стране введен карантин на три недели, предусматривающий закрытие детских садов, школ и университетов, а также отмену развлекательных массовых мероприятий.