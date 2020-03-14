У главы Администрации президента нет времени не только на рыбалку, но и на обед?

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В субботу, 14 марта, исполнилось сто дней с момента назначения на должность главы Администрации президента Игоря Сергеенко (ранее занимал должность первого заместителя председателя КГБ).

Назначая его, Александр Лукашенко отметил, что на прежнем месте бывший второй чекист страны занимался в том числе «проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация: кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы».

Он также напомнил, что считает АП «политическим штабом президента», который является лицом главы государства.

Очередное сообщение 100 дням Сергеенко посвятил телеграм-канал «Пул первого», который связывают именно с… Администрацией президента и его пресс-службой.

Отмечая занятость главы АП, канал пишет: «вряд ли с того момента у генерал-майора было время на любимое хобби — рыбалку».

«Еще разузнали, что Сергеенко вместе со всеми обедает в столовой Администрации. Правда сей факт случается тоже не часто, время на перекус бывает не всегда. И с работы он еще ни разу не ушел в 18:00», — пишет канал. (Интересно, если факт питания в общей столовой выносится как некое достижение, то возникает вопрос: а где обедали другие главы АП, в частности, Наталья Кочанова?)

Также отмечено, что высокопоставленный чиновник «лично присутствовал и участвовал в 32 президентских мероприятиях».
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Тэги: Администрация президента Персона: Игорь Сергеенко

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