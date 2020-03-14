Посол РФ: желающих «помочь» усложнить взаимодействие Беларуси и России достаточно

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает важным продолжение работы по интеграционной повестке союзного строительства. Об этом он заявил журналистам, комментируя состоявшиеся 11 марта в российской столице переговоры глав правительств России и Беларуси Михаила Мишустина и Сергея Румаса.

«Работа по союзному строительству может идти в различных формах и с разной интенсивностью, но поставленную главами государств задачу по раскрытию потенциала Союзного государства мы обязаны выполнять. Программа действий по реализации положений договора парафирована главами правительств наших стран еще в сентябре 2019 года. Этот масштабный, перспективный документ действует и сегодня», — приводит слова российского дипломата пресс-служба посольства.

С учетом того, что с момента парафирования документа прошло определенное время, он отметил: «Ряд сроков, обозначенных в дорожных картах программы действий, полагаю, потребует корректировки. При этом стороны не обязаны завершить интеграционную работу к какой-то «юбилейной дате». Здесь избыточная торопливость, необоснованная спешка не нужны. Важно идти по интеграционному алгоритму только согласованными шагами — по тем направлениям, к которым обе стороны готовы. Главное — в рамках единых подходов, не противореча позициям друг друга».

Как отметил посол РФ, в результате масштабной работы, проделанной при подготовке программы и пакета дорожных карт по развитию интеграции, стороны «определили ориентиры, достижение которых сделает национальные экономики Беларуси и России более конкурентоспособными — в том числе это станет и совместным ответом на те вызовы и угрозы, которые стоят перед нашими странами — с учетом неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках».

«Между Беларусью и Россией особые отношения. Это подтверждает и Союзный договор», — подчеркнул Мезенцев.

Дипломат призвал не «подменять» значимость интеграционной работы какими-то сиюминутными разногласиями. Подчеркнул, что желающих «помочь» усложнить взаимодействие достаточно.

«Чем сильнее будут Россия и Беларусь, чем больше успехи союзного строительства, тем интенсивнее наши недоброжелатели будут «раскачивать» обстановку. Это отнюдь не на пользу белорусам и россиянам, а в глобальном плане — и тем, кто «раскачивает» ситуацию не только в Европейском регионе», — уверен Мезенцев.

Между тем официальный Минск заявляет, что работа над дорожными картами углубленной интеграции не имеет смысла до урегулирования ситуации с поставками российской нефти.

«Белнефтехим» пока не договорился о поставках нефти с крупными российскими компаниями. Они настаивают на премии к цене нефти. Минск отказывается ее платить, поскольку российское сырье и так дорожает из-за налогового маневра.

В этом году, согласно индикативному балансу, поставки российской нефти должны составить 24 млн тонн, однако Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет платить премию российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене.