Фуркад выиграл пасьют в Контиолахти — последнюю гонку в блистательной карьере

Гонка преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти завершила сезон 2019/2020.

Викторию праздновал француз Мартен Фуркад.

Это была не только последняя (из-за COVID-19) гонка в сезоне, но и последний старт в карьере сегодняшнего победителя.

Француз допустил 3 промаха (0+0+1+2) и прошел дистанцию за 31 минуту 25.4 секунды.

Вторым и третьим стали его соотечественники Кентен Фийон Майе +2.9; 2 (1+0+0+1) и Эмильен Жаклен +4.5 4 (0+0+1+3).

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский. У него 14-е место +1:08.0; 3 (0+1+2+0).

Сергей Бочарников пришел на финиш 32-м +2:54.5; 5 (1+2+1+1), Роман Елётнов стал 53-м +6:36.0; 10 (2+2+3+3).