Белорусы пытаются успеть съездить в Польшу до закрытия границы — в пунктах пропуска большие очереди

На белорусско-польской границе образовались немалые очереди легковых автомобилей.

Все дело в том, что в скором времени Польша закроет въезд для иностранцев в связи с COVID-19, а поэтому белорусские граждане (в основном жители сопредельных территорий) спешат «смотаться» в Евросоюз на «закупы».

Как сообщает Госпогранкомитет, в настоящее время самая большая очередь образовалась в пункте пропуска «Брест» — более 120 авто. Почти в два раза меньше скопилось в «Брузгах» — более 50. В «Берестовице» ожидает более 20.

В ГПК отметили, что сегодня в полночь Польша на десять дней закрывает границу для иностранцев.

Пересечение границы в автодорожных пунктах пропуска Польши: «Тересполь» («Брест автодорожный»), «Кукурыки» («Козловичи»), «Кузница Белостокская» («Брузги»), «Бобровники» («Берестовица»), а также железнодорожных: «Тересполь» («Брест железнодорожный»), «Семенувка» («Свислочь») на железнодорожной станции Свислочь, «Кузница Белостокская» («Гродно») на железнодорожных станциях Гродно и Брузги на въезд в Польшу будет разрешено следующим лицам: