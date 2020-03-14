Литва закрывает границы с понедельника

Правительство Литвы приняло решение о введении в стране карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Решение о карантине правительство Литвы приняло в субботу. Оно, в частности, запрещает въезд в страну иностранцам, за редким исключением. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву. Кроме того, и гражданам Литвы запретят ездить в страны, затронутые коронавирусом, пишет Delfi .

В связи с карантином в Литве закроются все магазины (за исключением продовольственных), кафе и бары (будут работать только продающие еду на вынос). Вводится запрет и на все массовые мероприятия.

По официальным данным число зараженных коронавирусом в Литве достигло восьми человек. В Беларуси, напомним, отмечено уже 27 случаев.

Ранее о закрытии границ для иностранных граждан заявила Польша. На выходных на белорусско-польской границе образовались очереди легковых автомобилей. О подобных мерах также заявили и власти соседней с нами Украины.

В связи с распространением эпитдемии коронавируса COVID-19 авиакомпания «Белавиа» уже отменила более 70 рейсов в 25 стран мира.

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