Глава Минздрава Украины предложил закрыть рестораны и кафе
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил временно закрыть в стране заведения общественного питания для предотвращения распространения коронавируса.
Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта О противодействии коронавирусу, который разрабатывает Минздрав,
«Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно», — сказал Емец.
С 12 марта по всей стране введен карантин на три недели, предусматривающий закрытие детских садов, школ и университетов, а также отмену развлекательных массовых мероприятий. Карантин продлится до 3 апреля.
В пятницу, 13 марта, в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла женщина из Радомышля Житомирской области.