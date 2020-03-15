Глава Минздрава Украины предложил закрыть рестораны и кафе

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил временно закрыть в стране заведения общественного питания для предотвращения распространения коронавируса.

Фото: пресс-служба Минздрава Украины

Об этом он заявил во время обсуждения законопроекта О противодействии коронавирусу, который разрабатывает Минздрав, сообщила пресс-служба ведомства.


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«Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания — действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно», — сказал Емец.

С 12 марта по всей стране введен карантин на три недели, предусматривающий закрытие детских садов, школ и университетов, а также отмену развлекательных массовых мероприятий. Карантин продлится до 3 апреля.

В пятницу, 13 марта, в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Умерла женщина из Радомышля Житомирской области.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав Украины коронавирус COVID-19 Персона: Илья Емец

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