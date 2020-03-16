Британские морпехи покинули Беларусь

Военнослужащие 42-го батальона морской пехоты Вооруженных сил Великобритании 15 марта покинули Беларусь.

Напомним, с 1 по 14 марта 28 британских морпехов участвовали в совместной тренировке «Зимний партизан» с миротворческой ротой 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады на полигоне Лосвидо.

Тренировка проводилась в рамках подготовки белорусских военнослужащих к миротворческой деятельности ООН.

По информации Минобороны, с 2010 года белорусские военнослужащие принимают участие в миссии Временных сил ООН в Ливане. Там находятся пять представителей Вооруженных сил — офицер штаба и четыре медицинских специалиста военного госпиталя штаб-квартиры миссии. Ротация личного состава осуществляется ежегодно.

Сайт миротворческого контингента ООН сообщает, что общая численность задействованных в этой миссии на сентябрь 2019 года составляла 11.129 человек, в том числе 204 офицера штаба, 830 гражданских и 10.095 военных миротворцев.

В октябре 2019 года Министерства обороны Беларуси и Италии подписали техническое соглашение о сотрудничестве в рамках совместного участия в миссии Временных сил ООН в Ливане. Положениями соглашения предусмотрено увеличение численности белорусского контингента в данной миссии.

Кроме того, оборонное ведомство Беларуси прорабатывает другие возможности задействования миротворческой роты в международной деятельности ООН по поддержанию международного мира и безопасности.