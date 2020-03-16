Временно прекращены перевозки пассажиров между Беларусью, Литвой, Латвией и Украиной

В связи с запретом въезда иностранцев в Литву, Латвию и Украину из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса COVID-19 прекращается пассажирское железнодорожное и автобусное сообщение между Беларусью и этими странами.

Пресс-служба Белорусской железной дороги со ссылкой на железнодорожные администрации названных государств сообщила об отмене поездов Минск — Вильнюс, Киев — Рига, Минск — Рига, Минск — Киев, Киев/Харьков — Санкт-Петербург, Минск — Одесса, Минск — Запорожье, Кишинев — Санкт-Петербург, Могилев — Львов, Гомель — Сновск, Сарны — Горынь — Здолбунов, Ковель — Хотислав.

Не будут курсировать также беспересадочные вагоны Гомель — Калининград, Минск — Кишинев, Минск — Рига, Гродно — Санкт-Петербург, Барановичи — Львов.

Международные поезда Российских железных дорог, соединяющие Калининградскую область с остальной территорией РФ, будут следовать по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров (на станциях Кена, Вильнюс, Кибартай).

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных сборов. Возврат платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ. Сроки возврата билетов не ограничены.

Ранее БЖД сообщила о приостановлении железнодорожного сообщения с Польшей и Чехией, которые тоже запретили въезд иностранцам.

Прекращаются также автобусные перевозки между Беларусью и закрывшими для иностранцев границы странами.

Международная компания Ecolines сообщила, что «все приобретенные билеты остаются действительны и будут переоформлены на билеты с открытой датой».

Менять дату поездки пассажиры могут самостоятельно в своих личных кабинетах на сайте перевозчика. С похожим заявлением выступил Eurolines (изменить дату поездки можно, связавшись с компанией по электронной почте).

Пассажиры Lux Express, которые приобрели билет на отправление до 30 апреля, могут поменять свой билет без платы за обслуживание на даты в течение ближайших 180 дней — до 11 сентября.

Билеты можно поменять до 30 апреля и не позднее, чем за 24 часа до отправления. Период обмена билетов при необходимости будет продлен. Для возврата билета необходимо заполнить форму на сайте.

Белорусские перевозчики с разъяснениями пока не выступали.

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