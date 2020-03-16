Министром сельского хозяйства назначен Иван Крупко

Новым министром сельского хозяйства и продовольствия назначен Иван Крупко. Такое решение 16 марта принял президент Беларуси, сообщает ОНТ.

Иван Крупко родился в 1974 году в Кореличском районе. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт и Академию управления при президенте.

С 1998 по 2002 годы работал главным зоотехником колхоза «Рассвет» Несвижского района Минской области, затем — на разных руководящих должностях в Несвижском райисполкоме. В 2010-2018 гг. руководил Несвижским райисполкомом. С 5 марта 2018 года и до назначения министром занимал должность председателя Минского райисполкома.

В должности министра сельского хозяйства Иван Крупко сменил Анатолия Хотько, руководившего ведомством со 2 апреля 2019 года.