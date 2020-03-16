Следствие сообщило подробности ЧП, в результате которого под Пинском утонул мужчина

В Следственном комитете рассказали некоторые подробности трагедии на воде, которая произошла 14 марта на водохранилище у деревни Горново (Пинский район).

Как сообщается, вечером 49-летний житель района со своим знакомым направился на водохранилище, чтобы достать из воды и отвезти домой лодку.

Мужчина попросил знакомого ждать у авто, а сам пошел за лодкой на другой берег. Возвращаясь на лодке, он «стал кричать, что лодка тонет»: «Учитывая позднее время суток, второй мужчина не смог найти своего товарища и оказать ему помощь».

О случившемся мужчина сообщил в милицию, а та уже вызвала на предполагаемое место спасателей. В день трагедии тело утонувшего обнаружить не удалось. Его нашли у же 15 марта водолазы.