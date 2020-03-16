Лукашенко дал наказ новым руководителям районов «не заигрываться в рынок»

Технологическая и трудовая дисциплина — важнейшие элементы в любой экономике. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая 16 марта кадровые решения. В частности, были назначены около 20 руководителей местных органов власти, в том числе новые руководители 13 районов страны.

Как отметил официальный лидер, большинство из сегодняшних назначенцев будут работать не в Минске, а разъедутся по регионам, поэтому для них актуальны вопросы проведения уже начавшейся посевной кампании.

«В связи с тем, что неординарная была зима, неплохая (дай бог, чтобы март прожили спокойно, без сильных морозов), тот, кто развернется, будет с урожаем», — сказал Лукашенко.

Глава государства напомнил, что «технологическую и трудовую дисциплину никто не отменял. Не забывайте, что это важнейшие элементы в любой экономике — и плановой, и рыночной».

Новым руководителям районов президент посоветовал не заигрываться в рынок. «Начнете играться в этот рынок, думая, что он что-то там отрегулирует, сразу упустите из рук ситуацию, допустите падение, появятся проблемы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.