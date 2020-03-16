Лукашенко: если Беларусь примет ответные меры, то до Кремля фуры будут стоять в очереди

Меры реагирования в связи с решением правительства России закрыть границу с Беларусью для нераспространения коронавируса обсуждались 16 марта на встрече Александра Лукашенко с главой Администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым

«Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше», — обратился глава государства к чиновникам.

Лукашенко отметил, что «если страна пойдет на ответные меры, то до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». Президент подчеркнул: люди не должны пострадать.

«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, «надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин».

«Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли», — подчеркнул официальный лидер.