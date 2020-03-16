Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Затронув тему коронавируса в ходе сегодняшних новых назначений , Александр Лукашенко прошелся по России.

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Он отметил, что самая большая «не проблема, а ответственность» для власти — это экономика. Глава государства с сожалением подчеркнул, что вся эта ситуация вокруг COVID-19 «очень резко отразилась на экономике».

«Дошло до того, что наша родная Россия, подчеркиваю, закрыла границу с Беларусью», — заметил президент.

Лукашенко не понимает, почему именно Москва приняла такое решение, ведь в Беларуси относительно спокойная обстановка.

«Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек.

Ректоратом БГУ принято решение о переносе лекций для всех факультетов на более поздний срок, а Министерство образования усилило санитарно-профилактические меры во всех своих учреждениях..

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