В Кремле ответили на гнев Лукашенко из-за закрытия границы

Российские власти будут принимать те меры, которые считает необходимыми.

Фото pixabay.com

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гневную реакцию Александра Лукашенко на решение Москвы частично закрыть из-за COVID-19 границу с Беларусью, пишет РБК .

По его словам, Россия пошла на такой шаг в целях защиты здоровья граждан своей страны. Он подчеркнул, что «Россия принимает те меры, которые считает необходимыми».

Песков в очередной раз подтвердил, что Беларусь является ближайшим партнером и союзником для РФ, а также выразил надежду, что Минск с пониманием отнесется к такому решению.

Сегодня Лукашенко заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства.

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

Главное о коронавирусе: