Северинец снялся с выборов единого кандидата в президенты от оппозиции

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Главный претендент на статус единого кандидата в президенты от оппозиции Павел Северинец прекратил свое участие в праймериз.

Политик сообщил на своей странице в Facebook, что штаб праймериз не согласился с отменой дальнейших встреч в регионах из-за коронавируса, что его не устроило.


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Ранее Северинец написал: «Большинство людей уже выступает за карантин, его ввели все соседи, и только Лукашенко утверждает, что у нас все хорошо и ситуация под контролем.

Причина вторая: массовое участие в голосовании в последних встречах на Брестчине представителей райисполкомов, БРСМ, чиновников. Если на встречу их приходит большинство и организованно голосует (как в Столине, например) — праймериз перестают быть нашим сценарием и становятся сценарием режима».

Северинец добавил, что в условиях пандемии все более вероятным ответом властям становится план Б — бойкот, который перерастает в национальную забастовку.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: единый кандидат президентские выборы-2020 Персона: Павел Северинец

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