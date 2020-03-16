Мининформ потребовал от витебского портала опровергнуть информацию о смерти гендиректора «Марко»

Речь идет об опубликованном на vitebsk.biz материале «В Минске скончался генеральный директор СООО "Марко" Николай Васильевич Мартынов», который якобы умер от последствий коронавирусной инфекции, что не соответствует действительности, сообщает сайт ведомства.

«Согласно официальной информации Министерства здравоохранения, в настоящее время в Беларуси не было зафиксировано смертей от заболеваний, вызванных коронавирусом, — говорится в сообщении Мининформа. — Учитывая, что в настоящее время общественное внимание привлечено к проблеме распространения данного вируса, публикация подобной информации способствует нагнетанию паники в обществе и вводит в заблуждение граждан относительно действий государства по борьбе с данным заболеванием».

«Уважаемые журналисты и блогеры! Просим проверять достоверность полученных сведений и не распространять недостоверную информацию. Еще раз напоминаем, что борьба с коронавирусом — как раз тот случай, когда консолидация и единство позиций сфер здравоохранения и массовой информации исключительно важны и полезны всем, когда ответственность прессы и социальных медиа перед обществом особенно велика», — призвало министерство.

Сайт vitebsk.biz принес извинения читателям, а также родным и близким бизнесмена. Государственный орган отреагировал уже после исправления порталом своей ошибки.