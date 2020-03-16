Первый доброволец получил инъекцию экспериментальной вакцины против коронавируса

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В США начали клинические исследования вакцины против коронавируса COVID-19, первая доза экспериментального препарата уже получена.

Источник: Национальный институт здравоохранения США

Об этом говорится в заявлении Национального института здравоохранения США.


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В первом исследовании участвуют 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Каждый волонтер получит инъекцию в течение шести недель. Первый участник уже получил дозу исследуемой вакцины.

Вакцина получила название mRNA-1273 и была разработана учеными Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США в сотрудничестве с биотехнологической компанией Moderna, Inc.

Испытания проходят в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл.

Тем временем в нескольких больницах Италии, Испании и Франции проверяют эффективность экспериментального антивирусного препарата Remdesivir. Препарат, изготовленный компанией Gilead, уже был опробован на пациентах в китайской провинции Хубэй.

Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 170 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 и более 6,6 тысяч смертей.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 вакцина США Город: Сиэтл

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