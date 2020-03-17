Лукашенко: устранение ключевых проблем, сдерживающих возможности экономики, идет слишком медленно

В Беларуси ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на сегодняшнем совещании.

Фото пресс-службы президента

Он не исключает, что работа в этом направлении идет лишь формально: «Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям».

Лукашенко заметил, что в государстве слишком много внимания уделяют тому, по какой цене будут покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах — торговых партнерах, какие ограничения они вводят для Беларуси.

По его словам, ситуаций, когда постфактум приходится «реагировать на любой шорох», быть не должно. «Мы все это должны видеть и учитывать, но это не должно быть ориентиром, главными тенденциями в нашей деятельности, главными критериями наших поступков. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми».

Он подчеркнул, что в текущей пятилетке ощутимых результатов нет. Об этом, в частности, говорит то обстоятельство, что в 2019-м «традиционные сектора экономики не дали былой отдачи»: «Доля всех видов производства в валовом внутреннем продукте в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков».