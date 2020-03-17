«Белавиа» сократила до трех городов полеты в Россию

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Авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в ряд городов России.


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C 18 марта по 1 мая самолеты «Белавиа» не будут летать в Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, а также в подмосковный аэропорт Жуковский.

Рейсы в Санкт-Петербург, Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево) и Калининград пока остаются.

Возврат средств или изменение даты вылета возможны до 31 декабря 2020 года. Для этого необходимо обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки. Изменение даты вылета возможно только один раз.

На сегодня полностью или частично отменены рейсы «Белавиа» в Азербайджан, Армению, Бельгию, Великобританию, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Казахстан, Кипр, Латвию, Литву, Ливан, Молдову, Польшу, Россию, Сербию, Туркменистан, Украину, Швейцарию, Швецию, Финляндию, Францию, Чехию, Эстонию.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белавиа отмена рейсов

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