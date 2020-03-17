«Минсктранс» отменил рейсы в Москву и Петербург

Государственное предприятие «Минсктранс» сообщило о прекращении пассажирских перевозок автобусами в Москву и Петербург с вечера 17 марта.

По информации перевозчика, отменяются рейсы Минск — Петербург (отправление ежедневно в 19:10), Минск — Москва (в 18:30, четверг—воскресенье; в 20:30 и 22:00, ежедневно).

В связи с закрытием границ Латвией, Литвой, Польшей, Украиной и Россией «Минсктранс» приостановил выполнение рейсов также в Киев, Варшаву, Мюнхен, Ригу, Даугавпилс, Таллинн, Каунас, Вильнюс, Калининград.

После решения России закрыть свои границы для иностранцев с 18 марта по 30 апреля о прекращении поездок в РФ объявил также автобусный перевозчик Ecolines. Россия оставалась последней страной, границу которой белорусские граждане могли пересечь наземным путем.

О прекращении полетов в Россию сегодня объявила авиакомпания «Белавиа».

Пока нет информации о прекращении железнодорожного сообщения между Беларусью и Россией. Возможно, это связано с переговорами о порядке движения поездов между Калининградской областью и остальной территорией РФ. На данный момент отменена только посадка и высадка пассажиров на территории Литвы.