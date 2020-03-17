Мартовский полуфинал Лиги наций Грузия — Беларусь перенесли

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Предварительно, команды встретятся в Тбилиси в июне, а не 26 марта, как было запланировано, сообщила пресс-служба Белорусской федерации футбола.

«На данный момент абсолютно все матчи под эгидой УЕФА с участием мужских и женских, а также клубных и национальных команд приостановлены до дальнейших уведомлений. Все матчи с участием национальных сборных, запланированные на конец марта, предварительно перенесены на следующую международную паузу в июне», — отмечается в релизе. Окончательное решение будет принято «после повторной оценки ситуации».

17 марта после консультаций с представителями континентальных клубов и лиг, а также по итогам видеоконференции с представителями 55 стран — членов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе чемпионата Европы-2020. Он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года.


УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год

Чемпионат Беларуси в высшей лиге начнется по расписанию (19 марта) и «в стандартном режиме». «Вместе с тем АБФФ продолжает пристально следить за эпидемиологической обстановкой в Беларуси и за ее пределами и при необходимости примет соответствующие меры предосторожности», — сообщила пресс-служба федерации.

Проведение чемпионатов во многих странах континента, а также Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлено.
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Тэги: Лига наций Беларусь-Грузия Евро-2020 Город: Тбилиси

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