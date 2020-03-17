Беларусь ведет переговоры с Саудовской Аравией о покупке нефти по низким ценам

Об этом сообщили БелаПАН в концерне «Белнефтехим».

«Если будет у нас такая возможность, то [Саудовская Аравия], конечно, сможет стать [поставщиком нефти в Беларусь]. Но в данном случае пока есть только заявления, что они могут вбросить нефть по тем ценам, которые они заявили (25 долларов за баррель Arab Light. — ред.). Но ее пока нет. Еще никто не зарегистрировал и не оформил сделки по этим ценам. Движение на рынке следует ждать после 1 апреля, а пока ведутся переговоры, рассматриваются различные варианты работы», — сказал пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о добыче нефти в мире. Саудовская Аравия предлагала еще больше сократить добычу на фоне снижения спроса на сырье из-за коронавируса. Россия предлагала оставить объемы добычи на прежнем уровне. После разрыва сделки с 1 апреля все ограничения на добычу нефти перестанут действовать.

Беларусь закупает нефть у альтернативных поставщиков на фоне разногласий по цене на сырье с крупными российскими компаниями. В конце января было закуплено 86 тыс. тонн нефти в Норвегии. В марте 250 тыс. тонн должно поступить от Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) через порт Одессы.