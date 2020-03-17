Литва отказала во въезде более ста белорусам за день

В первый день после закрытия литовской границы, 16 марта, в пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» на белорусской стороне) отказано во въезде 108 гражданам Беларуси.

По словам представителя Службы охраны госграницы Литвы, люди напряжены и недовольны, но конфликтов пока не возникало, передает delfi.lt со ссылкой на BNS.

В связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 Литва на две недели ввела карантин и закрыла въезд для иностранцев. Исключение — лица, обеспечивающие доставку в страну необходимых товаров, члены семей граждан Литвы, у которых есть вид на жительство и право на работу в Литве, представители военных миссий НАТО.