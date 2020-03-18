Экс-советник Путина: Лукашенко и Беларусь в опасности — противостояние с Кремлем не закончилось

«И Лукашенко, и Беларусь, и Украина находятся в опасности» в связи с желанием Владимира Путина видеть западные границы «исторической России» там, где проходила граница Российской империи в конце 18-го века, после третьего раздела Речи Посполитой — «по реке Неман, Западный Буг и далее по Днестру».

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Такое мнение высказал экономический советник российского президента (2000-2005 годы) Андрей Илларионов в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«И, собственно говоря, многое из того, что он сказал и сделал после того, как он написал в своей статье 2012 года, только подтверждает, что он от этой цели не только не отказался, но и, наоборот, видит в нынешней ситуации, которая разворачивается и в Беларуси, и в Украине, гораздо более благоприятную ситуацию для осуществления этого проекта», — считает Илларионов.

В статье «Россия и меняющийся мир», опубликованной восемь лет назад 2012 года в газете «Московские новости», Путин как кандидат в президенты на выборах-2012, в частности, написал: «Мы должны в несколько раз усилить образовательное и культурное присутствие в мире — и на порядок увеличить его в странах, где часть населения говорит на русском или понимает русский». При этом «русскоязычное пространство — это практически все страны бывшего СССР и значительная часть Восточной Европы».

По мнению Илларионова, противостояние Путина, занявшегося у себя в стране конституционной реформой, и Лукашенко еще не закончилось, «Владимир Владимирович просто умеет ждать». При этом российский президент, считает его экс-советник, не обязательно будет использовать только военные методы.

«Для этого есть широкий спектр инструментов. Об этом, в частности, Юрий Безменов [бежавший в 1970 году в Канаду агент КГБ] очень подробно рассказал в серии своих выступлений начала 80-х годов, которые доступны в youtube и в тех публикациях, которые он сделал, поскольку Юрий Безменов был сотрудником ГБ, который ушел на Запад и рассказал о том, чему его учили, методам, так сказать, моральной дестабилизации обществ, несколько стадий, как это делается. И с точки зрения этой теории, то, что происходит и в Беларуси, и в Украине, в общем, находится в полном соответствии с учебником», — заявил Илларионов.

В январе нынешнего года он высказал мнение, что отставка правительства России и планируемые изменения в Конституцию РФ несут опасность для стран-соседей.

«Ни господин Медведев, ни другие сислибы никогда не оказывали и даже не пытались оказывать какое-либо сопротивление агрессивным имперским планам кремлевских силовиков. Но сейчас нету даже кого бы то ни было, кто по своей природе отличен от них в руководстве государства», — сказал эксперт.

«Поэтому, — продолжил он, — можно ожидать лишь новых этапов провокаций и реализации новых имперских сценариев прежде всего, конечно, по отношению к Украине и к Беларуси, но и по отношению к другим государствам».

21 декабря 2018 года бывший советник Путина написал в «Живом журнале», что Кремль начал поглощение Беларуси.