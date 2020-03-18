«Пессимистичный сценарий теперь является оптимистичным». COVID-19 несет угрозу экономике Беларуси

/ Экономика
Просмотров: 941

Коронавирус COVID-19 вызовет в этом году рецессию многих национальных экономик, в том числе и белорусской.

Фото из архива носит иллюстративный характер

Как отметил исполнительный директор Венского института международных экономических исследований (WIIW) Марио Хольцнер, пишет DW, многие предыдущие прогнозы института можно смело отправлять в корзину, так как «коронавирус все изменил».

«Я боюсь, что так называемый пессимистичный сценарий теперь скорее является оптимистичным», — отметил эксперт.


Глава БПЦ установил правила для борьбы с COVID-19 в православных храмах

Так, по прогнозам WIIW, до начала пандемии рост ВВП Беларуси ожидался на уровне 1%. Сейчас же ожидается рецессия на уровне 0,9%.

Напомним, на совещании 17 марта Лукашенко заявил, что по итогам года «хвалиться особо нечем». Он также отметил, что правительство провалило экспорт в 2019 году.

Также по словам главы государства, в Беларуси ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно

Напомним, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Александр Лукашенко 16 марта заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса».

 

Главное о коронавирусе:

 

За всеми громкии заявлениями с совещания руководства страны можно следить на сайте, а также в наших каналах в Telegram и Viber.

 

 

 

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 белорусская экономика Персона: Марио Хольцнер

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Почему в Беларуси не вводят карантин и есть ли основания для паники

По полочкам. Почему в Беларуси не вводят карантин и есть ли основания для паники

«Белгосстрах»: если турист заразился коронавирусом, ему оплатят все медрасходы

«Белгосстрах»: если турист заразился коронавирусом, ему оплатят все медрасходы

Неутешительный прогноз: пандемия COVID-19 может продлиться до двух лет

Неутешительный прогноз: пандемия COVID-19 может продлиться до двух лет

Хроники заБеларусь. Лукашенко: коронавирус лечится трактором и водкой

Хроники заБеларусь. Лукашенко: коронавирус лечится трактором и водкой