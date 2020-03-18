«Пессимистичный сценарий теперь является оптимистичным». COVID-19 несет угрозу экономике Беларуси

Коронавирус COVID-19 вызовет в этом году рецессию многих национальных экономик, в том числе и белорусской.

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Как отметил исполнительный директор Венского института международных экономических исследований (WIIW) Марио Хольцнер, пишет DW , многие предыдущие прогнозы института можно смело отправлять в корзину, так как «коронавирус все изменил».

«Я боюсь, что так называемый пессимистичный сценарий теперь скорее является оптимистичным», — отметил эксперт.

Так, по прогнозам WIIW, до начала пандемии рост ВВП Беларуси ожидался на уровне 1%. Сейчас же ожидается рецессия на уровне 0,9%.

Напомним, на совещании 17 марта Лукашенко заявил, что по итогам года «хвалиться особо нечем». Он также отметил, что правительство провалило экспорт в 2019 году.

Также по словам главы государства, в Беларуси ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.

Напомним, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Александр Лукашенко 16 марта заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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