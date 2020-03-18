Российский аналитик: закрытием границы Кремль давит на Лукашенко

Частичное закрытие российско-белорусской границы (решение частично закрыть из-за COVID-19 границу с Беларусью Москва приняла 16 марта) — это не что иное, как элемент давления Кремля на Беларусь.

Такую точку зрения в программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы» высказал политический аналитик, доктор исторических наук, профессор, бывший завкафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей.

«Это средство давления, конечно, на белорусского президента», — заметил он.

Эксперт считает, что данный шаг Москвы имеет лишь «отдаленное» отношение к коронавирусу, так как «динамика болезни в России гораздо хуже, чем в Беларуси».

«Мы давим на президента Лукашенко, — повторил Соловей. — Мы далеко не гуманисты. Только одна вещь: чтобы он согласился на союзное государство на тех условиях, которые намерено продиктовать Кремль».

16 марта глава Беларуси заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства.

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».