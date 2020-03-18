Каких «поцелуев» требовала Россия от Лукашенко

Долго работающая схема официального Минска «нефть в обмен на поцелуи» давно закончилась — Москва потребовала более серьезных отношений.

Объявленная углубленная интеграция прошла практически все стадии, упершись в последнюю, так называемую 31-ю дорожную карту.

Как выяснил РБК , на двусторонних переговорах Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов: единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд СГ, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности СГ, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Как отмечает интернет-издание, речь не шла о моментальном формировании этих органов, а лишь о разработке дорожных карт.

Также шла речь о разработке дорожных карт, касающихся совместной стратегии РФ и Беларуси в сфере обороны, создания общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

16 марта глава Беларуси заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса». Не обошел он в этой связи и страну-соседку, отметив, что «Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», сказал глава государства.

Официальный белорусский лидер пригрозил российским коллегам, что если Беларусь примет ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».