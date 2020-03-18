«Белпочта» ввела ограничения из-за COVID-19

Жители Беларуси не смогут в ближайшее время отправить почтовые отправления за рубеж (исключения составляют только Россия, Гонконг и Китай).

Фото с сайта lookmytrips.com

Как сообщает государственное предприятие «Белпочта», это связано с пандемией коронавируса.

Почтовики отметили, что перечень стран будет корректироваться в случае «появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку».

В «Белпочте» отметили, что в Беларуси отделения почтовой связи работают в обычном режиме, но с соблюдением рекомендаций Минздрава.

Пришедшим на почту рекомендуется находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра во время ожидания обслуживания.

Напомним, по информации Минздрава, на данный момент в Беларуси официально подтверждено заражение 36 человек. Трое выздоровевших выписаны домой. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Александр Лукашенко 16 марта заявил, что «мир с ума сошел от коронавируса».

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