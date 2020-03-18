Из-за коронавируса в Беларуси увеличен период пребывания иностранцев

В Беларуси до 90 дней продлен срок пребывания иностранцев.

Фото pixabay.com

Такое решение принято в связи с тем, что рядом государств введены ограничительные меры по въезду иностранных граждан на их территорию.

Как сообщает пресс-служба МВД, подразделения по гражданству и миграции органов внутренних дел Беларуси будут продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней, а при необходимости и свыше этого периода.

Иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). Оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск». Например, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.