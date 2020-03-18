Из-за коронавируса в Беларуси увеличен период пребывания иностранцев
В Беларуси до 90 дней продлен срок пребывания иностранцев.
Такое решение принято в связи с тем, что рядом государств введены ограничительные меры по въезду иностранных граждан на их территорию.
Как
Иностранцу необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции ОВД по месту пребывания (регистрации). Оформить выездную визу можно также в Национальном аэропорту «Минск». Например, если зарубежный гость узнал об отмене своего рейса непосредственно по приезду в аэропорт.